Каждый из нас верит в чудо. Светлое, пахнущее мандаринами, новогоднее. В зимние праздники панорамный ресторан Butch&Dutch на Нижне-Волжской набережной запускает проект «Новогоднее чудо в замке Деда Мороза», где каждый ребенок сначала почувствует себя кинозвездой, а потом своими глазами увидит чудесное появление Деда Мороза и получит загаданный подарок.
Ресторан Butch&Dutch запускает проект «Новогоднее чудо в замке Деда Мороза»
22 или 29 декабря ваш ребенок участвует в съемках с помощником Деда Мороза – Гном Гномычем. В ходе интервью, он расскажет о каком подарке мечтает.
23 или 30 декабря смонтированное видео появится в группе https://vk.com/chudonn2020, начнtтся голосование и победители получат ценными призы.
6 января состоится новогоднее торжество со сказочными сюрпризами, шоу-программой и эффектным появлением Деда Мороза. Именно тогда и случится чудо – ваш ребенок получит загаданный ранее подарок из рук настоящего Деда Мороза!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.