Ресторан Butch&Dutch запускает проект «Новогоднее чудо в замке Деда Мороза»

22 или 29 декабря ваш ребенок участвует в съемках с помощником Деда Мороза – Гном Гномычем. В ходе интервью, он расскажет о каком подарке мечтает.

23 или 30 декабря смонтированное видео появится в группе https://vk.com/chudonn2020, начнtтся голосование и победители получат ценными призы.

6 января состоится новогоднее торжество со сказочными сюрпризами, шоу-программой и эффектным появлением Деда Мороза. Именно тогда и случится чудо – ваш ребенок получит загаданный ранее подарок из рук настоящего Деда Мороза!