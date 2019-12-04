«НН.Собака.ru» и театр оперы и балета им. Пушкина запускают новый формат театральных премьер

Светская премьера поможет зрителю более плавно войти в атмосферу спектакля, найти для себя что-то интересно перед началом представления и в антракте. 14 декабря для гостей будут организованы выставка театрального костюма совместно с Harley-Davidson, тематические фотозоны, а также небольшой прием для узкого круга городских театралов. Кроме того, у каждого зрителя будет возможность попасть в светскую хронику на страницах журнала «НН.Собака.ru».

Приобрести билеты на премьерный показ балета «Корсар» можно здесь.

Фото: архив организаторов