Театральная премьера – это всегда событие, как для зрителей, так и для самого театра. Мы предлагаем нижегородцам возродить традицию отмечать каждый новый спектакль как праздник культуры и искусства. Совместно с нижегородским театром оперы и балета им. Пушкина журнал «НН.Собака.ru» разработал новый формат такой встречи – светская премьера. Первая из них состоится 14 декабря, в день премьерного показа балета «Корсар».
«НН.Собака.ru» и театр оперы и балета им. Пушкина запускают новый формат театральных премьер
Светская премьера поможет зрителю более плавно войти в атмосферу спектакля, найти для себя что-то интересно перед началом представления и в антракте. 14 декабря для гостей будут организованы выставка театрального костюма совместно с Harley-Davidson, тематические фотозоны, а также небольшой прием для узкого круга городских театралов. Кроме того, у каждого зрителя будет возможность попасть в светскую хронику на страницах журнала «НН.Собака.ru».
Приобрести билеты на премьерный показ балета «Корсар» можно здесь.
Фото: архив организаторов
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