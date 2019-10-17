Оксана Михеева снимает веб-сериал в Москве

С февраля Оксана Михеева на общественных началах занимает пост советника губернатора Нижегородской области по культуре. Кинофестиваль «Горький fest», который проходил в Нижнем уже три раза, Оксана решила проводить из большой любви к городу, в котором выросла, а также из желания привлечь к нему то внимание профессионального творческого сообщества, которое он заслуживает.

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Фото: архив героев