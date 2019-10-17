Режиссер, лауреат кинофестиваля «Кинотавр» и продюсер «Горький fest» Оксана Михеева снимает веб-сериал в Москве. Многосерийный фильм будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko, рассказала Оксана «НН.Собака.ru».
Оксана Михеева снимает веб-сериал в Москве
Все подробности держатся в секрете, однако известно, что производством веб-сериала занимается «Студия LOOKFILM» по заказу Okko Studios и Team Films. Генеральными продюсерами выступают Софья Квашилава, Теймур Джафаров и Александр Плотников.
С февраля Оксана Михеева на общественных началах занимает пост советника губернатора Нижегородской области по культуре. Кинофестиваль «Горький fest», который проходил в Нижнем уже три раза, Оксана решила проводить из большой любви к городу, в котором выросла, а также из желания привлечь к нему то внимание профессионального творческого сообщества, которое он заслуживает.
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Фото: архив героев
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