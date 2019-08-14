Премьерный показ фэнтези «Эбигейл» состоится в «Синема Парке»

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром.