Премьерный показ фэнтези «Эбигейл» состоится в «Синема Парке»
21 августа в «Синема Парк Фантастика» пройдет премьерный показ фэнтези «Эбигейл». Об этом сообщают организаторы.
Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром.
21 августа, среда
20.00
Место: «Синема Парк Фантастика» (Родионова, 187в)
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