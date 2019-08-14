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Премьерный показ фэнтези «Эбигейл» состоится в «Синема Парке»

21 августа в «Синема Парк Фантастика» пройдет премьерный показ фэнтези «Эбигейл». Об этом сообщают организаторы.

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром.

21 августа, среда

20.00

Место: «Синема Парк Фантастика»  (Родионова, 187в)

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