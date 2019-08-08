В «Кинофактуре» состоится конференция по кино и видеопроизводству «Медиафак'19»

В пятницу, 9 августа, в нижегородской «Кинофактуре» пройдет «Медиафак'19» – конференция по кино и видеопроизводству. Ее участники смогут погрузиться в технические специальности киноиндустрии. В этот раз организаторам удалось собрать потрясающий набор спикеров – это заслуженные профессионалы, мастера и преподаватели в своих сферах.