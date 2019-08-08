В «Кинофактуре» состоится конференция по кино и видеопроизводству «Медиафак'19»
В пятницу, 9 августа, в нижегородской «Кинофактуре» пройдет «Медиафак'19» – конференция по кино и видеопроизводству. Ее участники смогут погрузиться в технические специальности киноиндустрии. В этот раз организаторам удалось собрать потрясающий набор спикеров – это заслуженные профессионалы, мастера и преподаватели в своих сферах.
Программа «Медиафака'19»:
11:00 – Открытие конференции.
11:30 – Денис Шашкин. Презентация конкурса рекламных видеороликов.
12:00 – Виктор Мищенко, технический директор Р-Студио, Москва. Мастер-класс “Цветокоррекция и DI съемочного материала. Как все не испортить”.
13:00 – Юлия Широкова, звукорежиссер кино. Воркшоп: “Почему в ваших проектах такой плохой саунддизайн”.
14:30 – Таня Гулина, режиссер, Москва. Лекция “Продвижение себя в индустрии”.
15:30 – Виктор Зимин, режиссер монтажа, Москва, практическое занятие: “Как монтаж рассказывает или не рассказывает историю”.
17:00 – Янина Шатворян, промо-продюсер, Москва, кейс-лекция “Продвижение и прокат короткометражных фильмов”.
18:00 – Евгений Степанов, коммерческий директор DreamLaser, лекция “Привлечение клиентов, рост и развитие студии”.
19:00 – Аддис Гаджиев, художик-постановщик, Москва. Мастер-класс “Художественная постановка в низкобюджетных и творческих проектах”.
20:30 – Закрытие конференции.
9 августа, пятница
11.00 – 20.30
Место: «Кинофактура» (Варварская, 32)
Вход: от 1000₽
Фото: архив организаторов
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