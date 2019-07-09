Выдача билетов на «Горький fest» стартует 15 июля

Уже с 15 июля в Нижнем Новгороде будут доступны билеты на кинофестиваль «Горький fest» . Об этом сообщает городской департамент культуры.

«Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля. Получить билеты на фестиваль можно будет в пяти нижегородский кинотеатрах: «Орленок», «Рекорд», «Буревестник», «Зарница», «Смена», а также на сайте gorkyfest.ru и в офисах МТС. Попасть на площадки фестиваля возможно только при наличии билета, за исключением открытого летнего кинотеатра на Нижне-Волжской набережной (вход на эту площадку будет свободным и билета не потребуется).

Грандиозная церемония открытия на третий фестиваль нового российского кино «Горький Fest» пройдет 19 июля в 19.00 в театре драмы имени Максима Горького, а 21 июля состоится одно из центральных событий фестиваля – шоу Александра Петрова «Заново родиться». Часть вырученных средств от шоу будет направлено на благотворительность в фонд Константина Хабенского.

Ранее стала известна программа фестиваля «Горький fest».

Фото: архив организаторов