Стала известна программа фестиваля «Горький fest»

19 июля в Нижнем Новгороде стартует долгожданный «Горький fest» . Чего ожидать от фестиваля нового российского кино, что войдет в его программу и почему это событие обязательно к посещению, разбираемся вместе с «НН.Собака.ru».

Местом для грандиозного открытия фестиваля выбран театр драмы имени Максима Горького. 19 июля там пройдет показ фильма «Выше неба» режиссера Оксаны Карас. На закрытии, 25 июля, будет показан документальный фильм «Оперение» о студии творческого развития детей, под патронажем благотворительного фонда Константина Хабенского.

В дни фестиваля «Горький fest» будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной, ставший в прошлом году отдельным, впечатляющим и по-настоящему зрительским событием для города и для киносмотра. Кроме того, одним из центральных событий фестиваля станет масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова «Заново родиться», которое состоится 21 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Программа фестиваля

Конкурсная программа «Встряска»

Полнометражные фильмы:

«Амбивалентность», режиссер Антон Бильжо

«Болевой порог», режиссер Андрей Симонов

«Вера», режиссер Александр Нерадовский

«Замыкание», режиссер Татьяна Эверстова

«Зима», режиссер Сергей Черников

«Катя и Стефания. Портрет в интерьере», режиссер Михаил Горобчук (документальный)

«Троица», режиссер Ян Гэ

«Я не плачу», режиссер Александра Андронова (документальный)

Короткометражные фильмы:

«Арбатство», режиссер Дмитрий Григорьев

«Атмосфера», режиссер Елена Шабалина

«Белый по черному», режиссер Антон Мамыкин

«Гекко», режиссер Никита Лойк

«Ида-Вирумма», режиссер Анна Ященкова

«Кальмар», режиссер Лидия Кондратюк

«Лапа», режиссер Лиза Шурупова

«Мама», режиссер Владимир Котт

«Мирная жизнь», режиссер Иван И. Твердовский

«Мичуйе», режиссер Анастасия Борисова, Владимир Мункуев

«Ничего личного», режиссер Евгений Милых (короткометражный документальный)

«Опыт #4», режиссер Константин Райх

«Папа», режиссер Алена Стырикович

«Префект», режиссер Олег Коронный

«Прощайте, Афины», режиссер Адель Шайхулова (фильм на французском)

«Прощай, Амстердам», режиссер Наталья Шинелева

«Прятки», режиссер Настя Остапенко

«Путешествие», режиссер Арина Салахутдинова

«Рекрут», режиссер Игорь Цой

«Романтик», режиссер Константин Тупицын

«Типа кино», режиссер Алена Михайлова (веб-сериал)

«Третья дверь слева», режиссер Никита Грушин, Нина Волова

«Чертово колесо», режиссер Роман Батаев

«Холодная комната», режиссер Анастасия Клюева

«Letsplay», режиссер Владимир Головнев (короткометражный документальный)

«Unseen/Невиданное», режиссер Андрей Огородников “ЗАСТОЛЬЕ”, режиссер Иван Меркутов

Внеконкурсная программа «В Горький»

«Бык», режиссер Борис Акопов

«Выше неба», режиссер Оксана Карас (фильм-открытие)

«Варавва», режиссер Евгений Емелин

«Гофманиада», режиссер Станислав Соколов

«Громкая связь», режиссер Алексей Нужный

«Любовницы», режиссер Елена Хазанова

«Миллиард», режиссер Роман Прыгунов

«Последнее испытания», режиссер Алексей А. Петрухин

«Трезвый водитель», режиссер Резо Гигинеишвили

«Т-34», режиссер Алексей Сидоров

«Человек, который удивил всех», режиссер Наташа Меркулова, Алексей Чупов

«Юморист», режиссер Михаил Идов

«Я не такой! Я не такая», режиссер Руслан Паушу

«2-АССА-2», режиссер Сергей Соловьев

«72 метра», режиссер Владимир Хотиненко

«Beef: русский хип-хоп», режиссер Рома Жиган

«Оперение», документальный фильм, благотворительный фонд Константина Хабенского (фильм-закрытие)

Специальные события фестиваля:

● Открытый показ студентов школы «Индустрия» и Q&A со зрителями

● Программа киностудии «Союзмультфильм»

● Анимационная программа к юбилею студии «Мельница»

● Всероссийский питчинг дебютантов в Нижнем Новгороде

● Концерт Гоши Куценко (закрытие летнего кинотеатра на Нижне-Волжской набережной)

Задача «Горький fest» – показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья

Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте www.gorkyfest.ru

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Фото: архив пресс-служб