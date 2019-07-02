Опубликован список площадок фестиваля «Горький fest»
В Нижнем Новгороде определили 12 площадок, на которых состоятся события фестиваля «Горький fest». Мероприятие пройдет с 19 по 25 июля, а его главным сюрпризом станет масштабное шоу #зановородиться от актера театра и кино Александра Петрова.
«Горький fest» пройдет на следующих площадках:
- Нижегородский государственный театр драмы им. Горького
- Кинотеатры «Рекорд», «Орленок», «Буревестник», «Смена», «Зарница»
- «Кинофактура»
- Futuro Gallery
- Летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной (напротив бывшей фабрики «Маяк»)
- Арт-пространство в здании бывшей фабрики «Маяк»
- Стадион «Нижний Новгород»
- Отель «Sheraton»
Как ранее рассказал президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков, третий фестиваль станет масштабнее предыдущих. «Мы стремительно развиваемся и уже на сегодняшний день «Горький fest» это значимое культурное событие не только регионального, но и федерального масштаба», – подчеркнул Пореченков.
Журнал «НН.Собака.ru» является информационным партнером события.
Фото: архив пресс-служб
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