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Опубликован список площадок фестиваля «Горький fest»

В Нижнем Новгороде определили 12 площадок, на которых состоятся события фестиваля «Горький fest». Мероприятие пройдет с 19 по 25 июля, а его главным сюрпризом станет масштабное шоу #зановородиться от актера театра и кино Александра Петрова.

«Горький fest» пройдет на следующих площадках:

  • Нижегородский государственный театр драмы им. Горького
  • Кинотеатры «Рекорд», «Орленок», «Буревестник», «Смена», «Зарница»
  • «Кинофактура»
  • Futuro Gallery
  • Летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной (напротив бывшей фабрики «Маяк»)
  • Арт-пространство в здании бывшей фабрики «Маяк»
  • Стадион «Нижний Новгород» 
  • Отель «Sheraton»

Как ранее рассказал президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков, третий фестиваль станет масштабнее предыдущих. «Мы стремительно развиваемся и уже на сегодняшний день «Горький fest» это значимое культурное событие не только регионального, но и федерального масштаба», – подчеркнул Пореченков.

Журнал «НН.Собака.ru» является информационным партнером события.

Фото: архив пресс-служб

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