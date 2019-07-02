Опубликован список площадок фестиваля «Горький fest»

В Нижнем Новгороде определили 12 площадок, на которых состоятся события фестиваля «Горький fest» . Мероприятие пройдет с 19 по 25 июля, а его главным сюрпризом станет масштабное шоу #зановородиться от актера театра и кино Александра Петрова .

Как ранее рассказал президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков, третий фестиваль станет масштабнее предыдущих. «Мы стремительно развиваемся и уже на сегодняшний день «Горький fest» это значимое культурное событие не только регионального, но и федерального масштаба», – подчеркнул Пореченков.

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Фото: архив пресс-служб