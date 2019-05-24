Актер Александр Петров приедет в Нижний Новгород на «Горький fest»

Актер театра и кино Александр Петров представит масштабное шоу #зановородиться в рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает организатор события, продюсерский центр «ЛЮКСАР».

Драматическое шоу #зановородиться является одним из самых узнаваемых проектов последних лет. 21 июля в рамках «Горький Fest» насладиться постановкой смогут и нижегородцы.

#зановородиться – это моноспектакль с новаторскими декорациями, вынесенными прямо в зрительный зал. За героем Петрова неотрывно следует live–камера, транслирующая каждый шаг артиста на гигантские экраны, поэтому у зрителей создается ощущение, что они присутствуют при съемках фильма.

Третий «Горький fest» состоится 19 – 25 июля на стадионе «Нижний Новгород». Часть собранных средств с мероприятия будут перечислены на благотворительность.

Зрителей в этом году ожидает конкурс лучших новинок отечественного кинематографа, панорама главных российских и зарубежных картин, мастер–классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, кампусы, образовательная и деловая программы, специальные события, круглые столы, дискуссионные клубы, питчинги, Q&A, презентации, благотворительные акции, выставки, экскурсии, пресс–конференции, вечеринки, event–события и многое другое.

Как рассказал президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков, третий фестиваль станет масштабнее предыдущих. «Мы стремительно развиваемся и уже на сегодняшний̆ день «Горький fest» это значимое культурное событие не только регионального, но и федерального масштаба», – подчеркнул Пореченков.

Продюсер «Горький fest», советник губернатора Нижегородской области по культуре, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Оксана Михеева поделилась, что для гостей фестиваля организаторы подготовили много приятных сюрпризов.

«Программу кинофестиваля анонсируют на официальной пресс–конференции, дата которой будет объявлена дополнительно», – уточнила Михеева.

Фото: архив героев