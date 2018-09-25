"Поиск" в кино: выиграйте билеты на предпремьерный показ

Редакция НН.Собака.ru снова разыгрывает билеты на предпремьерный показ: на этот раз подписчики нашей официальной группы во "Вконтакте" получат возможность в числе первых посмотреть триллер "Поиск".

Главные роли в фильме сыграли Джон Чо ("Звёздный путь", "Гарольд и Кумар"), Дебра Мессинг (сериал "Уилл и Грейс") и Джозеф Ли.

ScreenGems и Stage 6 Films в сотрудничестве с компанией Тимура Бекмамбетова Bazelevs представляют современный триллер ПОИСК, снятый с активным использованием гаджетов, которые мы используем ежедневно для общения.

По сюжету фильма, 16-летняя дочь Дэвида Кима (Джон Чо) пропадает без вести. Местные органы правопорядка начинают расследование, за дело берётся детектив, однако, спустя 37 часов у следствия нет никаких зацепок. Сходящий с ума от неопределённости отец решает заглянуть в лэптоп дочери. Дэвид должен попытаться найти следы дочери в сети, чтобы спасти её.

Участвуйте в нашем конкурсе и выиграйте два билета на предпремьерный показ фильма, который состоится 26 сентября в кинотеатре "Арлекино". Сбор гостей в 19.00.