Фестиваль португальского кино открылся в "Рекорде"

Первый фестиваль португальского кино в Нижнем Новгороде пройдет в Центре культуры «Рекорд». Каждый день, с 22 по 25 марта, будут демонстрироваться лучшие фильмы из самой далекой европейской страны. Об этом сообщают организаторы.

Все фильмы пронизаны духом Португалии, ни с чем не сравнимой атмосферой португальского киноязыка и представляют собой рассуждения кинематографистов по поводу истории своей страны, ее судьбы и народа.

Уже сегодня, в 17:00, состоится премьерный показ фильма «Вдали от берега» режиссера Педру Магану. Это документальный фильм о тех, чья жизнь проходит в море. И часто там же и обрывается. О рыбаках, которые погибают при ловле трески. Бакаляу - сушеная и очень традиционная для Португалии треска, входящая во многие национальные блюда. Но она не ловится у берегов, и рыбаки вынуждены отправляться за ней в опасное путешествие в Северную Атлантику.

Подробную программу фестиваля можно найти на сайте ЦК "Рекорд"

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход свободный.