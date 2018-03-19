"Тебя никогда здесь не было" покажут в "Орленке"

Главную роль сыграл Хоакин Феникс - американский актёр, известность которому принесли фильмы «Гладиатор» (номинация на «Оскар») и «Ярды». За роль Джонни Кэша в фильме «Переступить черту» Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» и вторую номинацию на премию «Оскар». Также снимался в фильмах «Знаки», «Таинственный лес», «Хозяева ночи». В 2013 году Феникс исполнил главную роль в фильме Спайка Джонза «Она», а в 2015 году сыграл в «Иррациональном человеке» Вуди Аллена.

Нину сыграла родившаяся в Нью-Йорке модель русского происхождения Екатерина Самсонова. Постановщица фильма выбрала Катю, поскольку многие её американские конкурентки казались старше своего реального возраста.

Музыку к фильму написал Джонни Гринвуд из «Radiohead», с Линн Рэмси он работал и раньше - над картиной «Что-то не так с Кевином».

Фильм «Тебя никогда здесь не было» был представлен на Каннском МКФ 2017 года в недоделанном состоянии: картина, идущая, согласно каталогу фестиваля, чуть больше полутора часов, на восьмидесятой минуте прервалась. Финальных титров не было - их заменила музыка на чёрном фоне. И почти весь зал остался, чтобы дослушать её до конца, после чего зрители устроили семиминутную овацию.