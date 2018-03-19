"Тебя никогда здесь не было" покажут в "Орленке"
С 22 марта в "Орленке" стартует показ фильма "Тебя никогда здесь не было". Лента стала настоящей сенсацией Международного кинофестиваля в Каннах и была удостоена сразу двух наград: за лучший сценарий (Линн Рэмси) и за лучшую мужскую роль ( Хоакин Феникс).
Фильм снят по одноименной повести американского писателя Джонатана Эймса (2013). У бывшего агента ФБР Джо (Феникс) непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Он - безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для похищенной дочери сенатора Нины, белокурой девочки-подростка, Джо - единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помещать ему вызволить Нину из ада, в который она попала…
96 страниц этой книги превратила в короткий фильм Линн Рэмси - шотландский режиссёр, сценарист, продюсер и оператор. Её первые короткометражки получили приз жюри в Каннах: «Маленькие смерти» в 1996-м и «Врун» в 1998-м. Свой первый полный метр - «Крысолов» - Рэмси вновь привезла на Лазурный Берег в 1999-м. Показанная в программе «Особый взгляд» картина закрепила за Рэмси титул молодого гения. Лента была награждена Британской киноакадемией премией имени Карла Формана (самому многообещающему дебютанту); включена авторитетным «The Guardian» в 25 лучших британских фильмов, которые были сняты за последние 25 лет; и вошла в сотню лучших работ по версии Британского института кинематографии. В 2013 года Рэмси была членом жюри на Каннском МКФ, в 2015 году - на Венецианском МКФ.
Главную роль сыграл Хоакин Феникс - американский актёр, известность которому принесли фильмы «Гладиатор» (номинация на «Оскар») и «Ярды». За роль Джонни Кэша в фильме «Переступить черту» Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» и вторую номинацию на премию «Оскар». Также снимался в фильмах «Знаки», «Таинственный лес», «Хозяева ночи». В 2013 году Феникс исполнил главную роль в фильме Спайка Джонза «Она», а в 2015 году сыграл в «Иррациональном человеке» Вуди Аллена.
Нину сыграла родившаяся в Нью-Йорке модель русского происхождения Екатерина Самсонова. Постановщица фильма выбрала Катю, поскольку многие её американские конкурентки казались старше своего реального возраста.
Музыку к фильму написал Джонни Гринвуд из «Radiohead», с Линн Рэмси он работал и раньше - над картиной «Что-то не так с Кевином».
Фильм «Тебя никогда здесь не было» был представлен на Каннском МКФ 2017 года в недоделанном состоянии: картина, идущая, согласно каталогу фестиваля, чуть больше полутора часов, на восьмидесятой минуте прервалась. Финальных титров не было - их заменила музыка на чёрном фоне. И почти весь зал остался, чтобы дослушать её до конца, после чего зрители устроили семиминутную овацию.
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