В "Фантастике" покажут пять отреставрированных фильмов Бергмана

Как сообщается на официальном сайте кинотеатра "Синема парк", в "Фантастике" покажут ретроспективу из пяти отреставрированных фильмов режиссера Ингмара Бергмана.

В программе — "Шепоты и крики", "Осенняя соната", "Седьмая печать", "Персона", "Земляничная поляна".

Сеансы будут проходить с 11 по 16 апреля. Стоимость билетов — 320 рублей. Подробное расписание можно найти на официальном сайте кинотеатра.

 

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Автор: Анастасия Большакова
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