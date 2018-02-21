Кинотеатр Синема разыгрывает приглашения на специальный премьерный показ фильма "За гранью реальности"

Описание сюжета:

Майкл – талантливый игрок, умеющий просчитывать всё наперед и полагающийся только на себя. Он устраивает дерзкую и хитроумную аферу в роскошном казино Европы. И все идет строго по плану, пока Майкл не сталкивается за покерным столом с загадочным соперником – аристократичным Алексом. Во время этой игры, карты Майкла мистическим образом меняются прямо у него в руках. Он проигрывает всё, а его аферу разоблачают. Казалось бы, положение безнадежно – но тут у героя появляется необычная идея. Он собирает команду людей со сверхъестественными способностями – чтобы быстро обыграть казино и вернуть долг. Паранормальные навыки команды заменяют Майклу долгую подготовку. Однако за очередной игрой Майкл снова сталкивается с тем самым «мистическим» соперником – и оказывается в безвыходной ситуации, угрожающей не только ему, но и команде, к которой он успел привязаться. Чтобы спасти себя и команду, герою придется действовать за гранью реальности...

Фильм "За гранью реальности" стартует в российском прокате с 1 марта.