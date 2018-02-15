Новое шведское кино покажут в "Арсенале"

С 24 февраля по 21 апреля в Арсенале будет проводиться Фестиваль нового шведского кино в рамках программы «Арсенал. Кино».

В последние годы шведское кино, как и все скандинавское, набирает популярность среди зрителей по всему миру, однако лишь единицы из фильмов страны добираются до российского проката.

Шведское кино отличается чрезмерной откровенностью, а темы, которые затрагивают ведущие режиссеры, очень разнообразны: семейные отношения, общественное устройство, политический драйв, исторические события.

Как отмечает куратор программы "Арсенал. Кино" Павел Юрьевич Милославский: "Несколько месяцев назад, представляя программу норвежского кино, мы говорили о том, что успех фильмов современного Голливуда в значительной степени обусловлен талантом и профессионализмом скандинавских актёров и режиссёров. С другой стороны, успех фестиваля норвежского кино, проходившего в Арсенале в октябре-ноябре прошедшего года, интерес, который норвежские фильмы вызвали у зрителей, доказали, что скандинавы умеют делать не только блокбастеры со спецэффектами, но высокохудожественное авторское кино. В ближайшие дни нижегородцы получат возможность познакомиться с кинодостижениями еще одной скандинавской державы – Швеции и смогут почувствовать, чем сейчас живет кинематограф страны, прославленной в истории кино такими именами, как Грета Гарбо, Ингмар Бергман, Лив Ульман, Ингрид Бергман".