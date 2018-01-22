Драму режиссера Мартина Макдоны покажут в "Орленке"

Премьеру фильма Мартина Макдоны "Три билборда на границе Эббинга" покажут на широком экране в "Орленке". Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

О том, что собирается снять по собственному сценарию фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Мартин Макдона сообщил в интервью «The Guardian» в сентябре 2015 года.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - трагикомедия о женщине, потерявшей дочь и требующей правосудия. Картина была удостоена приза за лучший сценарий на 74-м Венецианском МКФ и завоевала 4 «Золотых глобуса» (лучшая драма, лучший сценарий, лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд и лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл). Картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» критики назвали лучшей в карьере постановщика, а по мнению Антона Долина, этот фильм окончательно ставит Мартина Макдону в один ряд с живыми классиками - братьями Коэнами и Квентином Тарантино.