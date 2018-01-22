Драму режиссера Мартина Макдоны покажут в "Орленке"
Премьеру фильма Мартина Макдоны "Три билборда на границе Эббинга" покажут на широком экране в "Орленке". Об этом сообщается на сайте кинотеатра.
О том, что собирается снять по собственному сценарию фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Мартин Макдона сообщил в интервью «The Guardian» в сентябре 2015 года.
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - трагикомедия о женщине, потерявшей дочь и требующей правосудия. Картина была удостоена приза за лучший сценарий на 74-м Венецианском МКФ и завоевала 4 «Золотых глобуса» (лучшая драма, лучший сценарий, лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд и лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл). Картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» критики назвали лучшей в карьере постановщика, а по мнению Антона Долина, этот фильм окончательно ставит Мартина Макдону в один ряд с живыми классиками - братьями Коэнами и Квентином Тарантино.
Мартин - автор семи пьес (в т. ч. «Калека с острова Инишмаан» и «Человек-подушка»), сценарист и постановщик короткометражки «Шестизарядник» (премия «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм») и трёх полнометражных кинофильмов: «Залечь на дно в Брюгге» (2008), «Семь психопатов» (2012) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Из всех фильмов Мартина Макдоны в «Трёх билбордах» меньше всего трупов и это его первый полнометражный художественный фильм, в котором не снялся Колин Фаррелл.
С 1 февраля
"Орлёнок", ул. Б.Покровская, 39-а
Стоимость билетов: 150 - 200 рублей
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.