В «Кинофактуре» покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова

В пространстве «Кинофактура» в рамках проекта «Четверг – день премьер» покажут ленту «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях.

В основе сюжета «Аритмии» - история взаимоотношений молодых врачей Олега (Александр Яценко) и Кати (Ирина Горбачева) на фоне психологического кризиса главного героя. Кроме того, в фильме затронута тема реформы здравоохранения в России: Олег работает на «скорой» и вступает в конфликт с новым начальством. 

«Аритмию» впервые показали на «Кинотавре – 2017», где фильм получил главный приз и приз зрительских симпатий. Также Александр Яценко получил гран-при кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую мужскую роль и аналогичный приз на международном кинофестивале в Чикаго.

14 декабря

19:00

«Кинофактура» (Варварская, 32)

Бронь билетов по телефону 283-95-00

 

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Автор: Мария Кучер
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