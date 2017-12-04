В «Кинофактуре» покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова

В пространстве «Кинофактура» в рамках проекта «Четверг – день премьер» покажут ленту «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях.

В основе сюжета «Аритмии» - история взаимоотношений молодых врачей Олега (Александр Яценко) и Кати (Ирина Горбачева) на фоне психологического кризиса главного героя. Кроме того, в фильме затронута тема реформы здравоохранения в России: Олег работает на «скорой» и вступает в конфликт с новым начальством.