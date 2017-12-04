В «Кинофактуре» покажут «Аритмию» Бориса Хлебникова
В пространстве «Кинофактура» в рамках проекта «Четверг – день премьер» покажут ленту «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях.
В основе сюжета «Аритмии» - история взаимоотношений молодых врачей Олега (Александр Яценко) и Кати (Ирина Горбачева) на фоне психологического кризиса главного героя. Кроме того, в фильме затронута тема реформы здравоохранения в России: Олег работает на «скорой» и вступает в конфликт с новым начальством.
«Аритмию» впервые показали на «Кинотавре – 2017», где фильм получил главный приз и приз зрительских симпатий. Также Александр Яценко получил гран-при кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую мужскую роль и аналогичный приз на международном кинофестивале в Чикаго.
14 декабря
19:00
«Кинофактура» (Варварская, 32)
Бронь билетов по телефону 283-95-00
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