В «Арлекино» пройдет предпремьерный показ ленты «Коматозники»

В кинотеатре «Арлекино» 22 ноября пройдет предпремьерный показ ленты «Коматозники» режиссера Нильса Ардена Оплев («Девушка с татуировкой дракона»).

По сюжету, пятеро студентов-медиков решают выяснить, что случается с человеком после смерти. Герои решаются на эксперимент: на время останавливают друг другу сердца, чтобы войти в состояние клинической смерти и узнать, что будет дальше. Однако ни один из участников опыта не предполагал настолько проблемных последствий.

В фильме сыграли Эллен Пейдж («Джуно», «Начало»), Диего Луна («Терминал»), Нина Добрев («Хорошо быть тихоней» и сериал «Дневники вампира»), Джеймс Нортон (Болконский в британском сериале «Война и мир»), Кирси Клемонс («Лига справедливости») и другие.