В «Арлекино» за день до премьеры покажут «Мифы» с Бондарчуком, Ургантом и Безруковым

В кинотеатре «Арлекино» 15 ноября пройдет предпремьерный показ ленты «Мифы», сообщили «НН.Собака.ru» организаторы показа.

«Мифы» - режиссерский дебют Александра Молочникова в кино. В центре сюжета - не греческие боги, а столичные знаменитости. Так, Федор Бондарчук сыграл именитого режиссера, что задолжал бандитам за съемки клипа еще в 90-х, а Сергей Безруков - актера, что исполнил все роли на свете. «Телеведущий №1» Иван Ургант в «Мифах» пытается избавиться от привычки постоянно шутить. И главный герой фильма - иностранец, попавший на московский «Олимп». Его роль сыграл греческий актер Яннис Пападопулос.



Кроме того, в фильме сыграли Виктория Исакова, Максим Суханов, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Андрей Смоляков, Игорь Верник, Ирина Розанова и Надежда Маркина.