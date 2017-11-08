В «Арлекино» за день до премьеры покажут «Мифы» с Бондарчуком, Ургантом и Безруковым
В кинотеатре «Арлекино» 15 ноября пройдет предпремьерный показ ленты «Мифы», сообщили «НН.Собака.ru» организаторы показа.
«Мифы» - режиссерский дебют Александра Молочникова в кино. В центре сюжета - не греческие боги, а столичные знаменитости. Так, Федор Бондарчук сыграл именитого режиссера, что задолжал бандитам за съемки клипа еще в 90-х, а Сергей Безруков - актера, что исполнил все роли на свете. «Телеведущий №1» Иван Ургант в «Мифах» пытается избавиться от привычки постоянно шутить. И главный герой фильма - иностранец, попавший на московский «Олимп». Его роль сыграл греческий актер Яннис Пападопулос.
Кроме того, в фильме сыграли Виктория Исакова, Максим Суханов, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Андрей Смоляков, Игорь Верник, Ирина Розанова и Надежда Маркина.
Фильм «Мифы» участвовал в конкурсной программе «Кинотавра». В широкий прокат лента выйдет 16 ноября.
15 ноября
19:30
Кинотеатр «Арлекино» (Советская пл., 5)
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