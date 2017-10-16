В «Орленке» дважды покажут «Мертвеца» Джармуша

В октябре в «Орленке» дважды покажут мистический вестерн «Мертвец» американского режиссера Джима Джармуша, говорится на сайте кинотеатра.

Сюжет ленты строится вокруг путешествия бухгалтера Уильяма Блейка по Дикому Западу. В качестве проводника с ним следует индеец по имени Никто. Путешественники проделывают путь от города эпохи промышленной революции сквозь воды реки забвения к покинутому центру вымирающего племени индейцев. Роль Блейка исполнил Джони Депп, роль индейца - Гари Фармер. Оператором на площадке был Робби Мюллер, не раз работавший с Джимом Джармушем и Ларсом фон Триером. Музыку к фильму написал Нил Янг.