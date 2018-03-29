Запись о рождении Алексея Пешкова вошла в реестр уникальных документов РФ

Метрическая запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов РФ. Об этом сообщает "Открытый Нижний" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сведения о рождении Алексея Пешкова, в будущем - писателя Максима Горького, содержатся в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода. В записи №16 отмечается: «Рожден 16 марта, крещен 22 марта 1868 г. Родители: Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева, оба православные. Восприемники: Нижегородской губернии города Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Иванова Бобнова».

Все желающие могут посмотреть, как выглядит метрическая запись - электронная копия документа размещена на официальном сайте государственной архивной службы Нижегородской области.

Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов отметил: "На сегодняшний день последний документ, внесенный в Госреестр уникальных - это подлинная метрическая запись о рождении А.М. Пешкова. Уникальность заключается не только в том, что это великий писатель. Мы впервые прорвали, скажем так, «древнерусскую блокаду». Большинство документов, отнесенных к уникальным - сплошь средневековые, древние и поэтому уникальные. Это первая ласточка, документ XIX века, признанный уникальным".

Как подчеркивают в комитете по делам архивов Нижегородской области, регион занимает лидирующее положение среди государственных архивов субъектов Российской Федерации по количеству уникальных документов.

Напомним, более ста мероприятий приурочены к празднованию 150-летия Максима Горького в Нижнем Новгороде.