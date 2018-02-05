Акцию буккроссинга запустили в Нижегородском метро
Книжную акцию запустили в нижегородском метро в брендированном составе "Максим Горький" в рамках 150-летнего юбилея писателя. Об этом сообщает "ТАСС".
Сотрудники Нижегородской областной научной библиотеки им. Ленина оставили в вагонах десятки книг Горького и других авторов, чтобы пассажиры могли прочитать их в пути.
Как отмечает заместитель министра культуры региона Алла Забегалова, акция приурочена к 150-летию нашего земляка Максима Горького.
Особые вагоны состава "Максим Горький" оформлены фотографиями писателя, который жил и работал в Нижнем Новгороде и цитатами из его произведений.
По словам главного библиотекаря Нижегородской областной научной библиотеки Елены Костроминой, для акции были выбраны не только книги Горького. В вагонах оставили журналы об истории, несколько десятков книг нижегородских авторов, российских писателей, классиков. Выбрать книгу себе по душе смогут пассажиры любого возраста.
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Елена Костромина
Это книги из резервного фонда, то есть с нами читатели делятся своей домашней библиотекой, поэтому получается, что это такой круговорот книг в нашем городе. Конечно, те книги, которые представляют собой ценность культурную и историческую, они сохраняются, у нас есть специализированный отдел книгохранения. И поэтому мы раздаем сейчас эти книги не для того, чтобы уменьшить свой фонд, а для того, чтобы, наоборот, расширить читательскую аудиторию».
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