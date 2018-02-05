Акцию буккроссинга запустили в Нижегородском метро

Книжную акцию запустили в нижегородском метро в брендированном составе "Максим Горький" в рамках 150-летнего юбилея писателя. Об этом сообщает "ТАСС".

Сотрудники Нижегородской областной научной библиотеки им. Ленина оставили в вагонах десятки книг Горького и других авторов, чтобы пассажиры могли прочитать их в пути.

Как отмечает заместитель министра культуры региона Алла Забегалова, акция приурочена к 150-летию нашего земляка Максима Горького.

Особые вагоны состава "Максим Горький" оформлены фотографиями писателя, который жил и работал в Нижнем Новгороде и цитатами из его произведений.

По словам главного библиотекаря Нижегородской областной научной библиотеки Елены Костроминой, для акции были выбраны не только книги Горького. В вагонах оставили журналы об истории, несколько десятков книг нижегородских авторов, российских писателей, классиков. Выбрать книгу себе по душе смогут пассажиры любого возраста.