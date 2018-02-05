Акцию буккроссинга запустили в Нижегородском метро

Книжную акцию запустили в нижегородском метро в брендированном составе "Максим Горький" в рамках 150-летнего юбилея писателя. Об этом сообщает "ТАСС".

Сотрудники Нижегородской областной научной библиотеки им. Ленина оставили в вагонах десятки книг Горького и других авторов, чтобы пассажиры могли прочитать их в пути. 

Как отмечает заместитель министра культуры региона Алла Забегалова, акция приурочена к 150-летию нашего земляка Максима Горького.

Особые вагоны состава "Максим Горький" оформлены фотографиями писателя, который жил и работал в Нижнем Новгороде и цитатами из его произведений.

По словам главного библиотекаря Нижегородской областной научной библиотеки Елены Костроминой, для акции были выбраны не только книги Горького. В вагонах оставили журналы об истории, несколько десятков книг нижегородских авторов, российских писателей, классиков. Выбрать книгу себе по душе смогут пассажиры любого возраста. 

 

Елена Костромина

Это книги из резервного фонда, то есть с нами читатели делятся своей домашней библиотекой, поэтому получается, что это такой круговорот книг в нашем городе. Конечно, те книги, которые представляют собой ценность культурную и историческую, они сохраняются, у нас есть специализированный отдел книгохранения. И поэтому мы раздаем сейчас эти книги не для того, чтобы уменьшить свой фонд, а для того, чтобы, наоборот, расширить читательскую аудиторию».

 

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