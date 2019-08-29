Выставка Марии Плеховой «Остров» откроется в «Зарнице»

8 сентября в кинотеатре «Зарница» состоится открытие персональной выставки Марии Плеховой «Остров». В экспозицию войдут работы, посвященные культуре итальянского острова Сицилия, где художница жила и училась в школе искусств. Через фильм и картины автор расскажет о настоящей Сицилии, незнакомой туристам.

На Сицилии, в городе Ното, Мария совместно с итальянским художником Марио Раписсарди организовала выставку-перфоменс «Astrazioni Sonore», где был представлен ряд картин, находящихся в постоянном изменении.

О выставке «Остров» Мария говорит: «Я бы хотела раскрыть культуру Сицилии через картины, реализованные техникой, с которой я начала работать в Италии. Я создаю многослойное изображение без каких либо правил, опираясь лишь на внутренние ощущения и задумки того, что я хочу передать. Слои перекрывают друг друга, но в результате зритель чувствует и понимает и ту «невидимую» часть картины, стоит лишь погрузиться немного поглубже. Похожий процесс происходит и при знакомстве с другой культурой».