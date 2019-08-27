Выставка молодых независимых художников «БезОправданий» откроется на фабрике «Маяк»

С 7 по 10 сентября в здании бывшей фабрики «Маяк» пройдет выставка молодых независимых нижегородских художников «БезОправданий» . Всего будет представлено около 100 картин и инсталляций, сообщают организаторы.

Экспозиция выставки представляет собой творческий манифест нового поколения нижегородских художников, диалог и противостояние творца и субъекта повседневной жизни в искусстве. Тема является одной из самых острых в творчестве художников всего мира. Это направление называют новым нонконформизмом, поскольку в основе его лежит постулат о независимости художника от необходимости обслуживать какие-либо институции, галереи и коммерческие проекты.

«БезОправданий» – это преодоление несвободы искусства с помощью самого искусства. В стенах реконструирующегося здания, прошлое которого уже не актуально, а будущее не совсем определено, молодые художники размышляют о современном патриотизме и вечных ценностях, поднимают темы рециклинга и техногенеза, ищут новый язык самовыражения.

В едином пространстве выставочного зала сосуществуют произведения реалистического направления, экспрессии, стрит-арта, а также пространственные композиции. Экспозиция уже сама по себе отображает ситуацию в независимом искусстве региональной России.

Фото: архив организаторов