Выставка номинантов премии «Инновация — 2019» откроется в «Арсенале»

30 июня в нижегородском «Арсенале» состоится открытие выставки номинантов премии «Инновация — 2019». В экспозицию войдут 35 лучших произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез российского современного искусства за 2018 год.

Примечательно, что впервые за 14 лет выставка номинантов и церемония награждения премии проходят не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Экспозицию подготовит команда «Арсенала» совместно с молодыми нижегородскими художниками и архитекторами.

Глокальность, ставшая основополагающей частью стратегии премии в 2019 году, получает свое развитие в выставочном пространстве, где лучшие проекты 2018 года сочетаются с локальными художественными, кураторскими и архитектурными практиками. Предваряет выставку торжественное награждение премии «Инновация». Местом для проведения награждения выбраны пакгаузы на нижегородской Стрелке. Там будет организован кинотеатр под открытым небом, где пройдут гала-концерты звезд оперной сцены из разных стран мира.

Стать участниками общероссийского художественного процесса смогут и сами нижегородцы, и гости города. Вход свободный по кодовому слову «Инновация — 2019».