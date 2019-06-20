Международный фестиваль искусств «Стрелка» впервые пройдет в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка». С 28 по 30 июня город станет особым местом в культурной жизни страны: знаменитый комплекс пакгаузов, расположенный на месте слияния Волги и Оки, на несколько дней превратится в настоящий концертный зал под открытым небом. Здесь пройдут гала-концерты звезд оперной сцены из разных стран мира.
Фестиваль «Стрелка» пройдет при поддержке правительства Нижегородской области. По словам куратора Алексея Трифонова, цель события — показать неповторимое соединение классического и современного искусства в постиндустриальном городе.
«Нижний Новгород в этом плане уникален — в городе есть замечательное советское и дореволюционное индустриальное архитектурное наследие, которое может стать импульсом для современного искусства. В фестивале примут участие солисты ведущих европейских оперных театров, нижегородцы увидят лучшие образцы мирового оперного искусства. Крупные международные фестивали, такие, как «Стрелка», становятся лицом региона, позволяя вывести не только культуру, но и экономику региона на качественно новый уровень», — сказал Алексей Трифонов.
В программе фестиваля — два гала-концерта. Перед нижегородцами выступят:
- Лауреат международного конкурса им. Рахманинова, дирижер Артем Абашев (Россия)
- Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова (Россия)
- Победитель конкурса им. Марии Каллас, баритон Димитриос Тилякос (Греция)
- Солистка оперного театра «Колон», меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина)
- Солист Большого театра, тенор Борис Рудак (Беларусь)
Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Нижегородской области.
Билеты можно приобрести здесь.
Как сообщалось ранее, государственную премию в области современного искусства «Инновация» впервые вручат не в Москве, а в Нижнем. Торжественная церемония состоится 29 июня.
Фото: Дима Четыре
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