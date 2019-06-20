Международный фестиваль искусств «Стрелка» впервые пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка» . С 28 по 30 июня город станет особым местом в культурной жизни страны: знаменитый комплекс пакгаузов, расположенный на месте слияния Волги и Оки, на несколько дней превратится в настоящий концертный зал под открытым небом. Здесь пройдут гала-концерты звезд оперной сцены из разных стран мира.

Фестиваль «Стрелка» пройдет при поддержке правительства Нижегородской области. По словам куратора Алексея Трифонова, цель события — показать неповторимое соединение классического и современного искусства в постиндустриальном городе.

«Нижний Новгород в этом плане уникален — в городе есть замечательное советское и дореволюционное индустриальное архитектурное наследие, которое может стать импульсом для современного искусства. В фестивале примут участие солисты ведущих европейских оперных театров, нижегородцы увидят лучшие образцы мирового оперного искусства. Крупные международные фестивали, такие, как «Стрелка», становятся лицом региона, позволяя вывести не только культуру, но и экономику региона на качественно новый уровень», — сказал Алексей Трифонов.

В программе фестиваля — два гала-концерта. Перед нижегородцами выступят:

Лауреат международного конкурса им. Рахманинова, дирижер Артем Абашев (Россия)

Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова (Россия)

Победитель конкурса им. Марии Каллас, баритон Димитриос Тилякос (Греция)

Солистка оперного театра «Колон», меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина)

Солист Большого театра, тенор Борис Рудак (Беларусь)

Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Нижегородской области.

Билеты можно приобрести здесь.

Как сообщалось ранее, государственную премию в области современного искусства «Инновация» впервые вручат не в Москве, а в Нижнем. Торжественная церемония состоится 29 июня.

Фото: Дима Четыре