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Artist talk с художником Виталием Комаром состоится в «Арсенале»

Лекция/слайд-перформанс одного из наиболее успешных художников в России Виталия Комара состоится в нижегородском «Арсенале».  В рамках Artist talk 14 марта  он расскажет о своем творческом пути, а также художественных стратегиях и практиках.

Виталий Комар — российско-американский художник. До 2003 работал в соавторстве с Александром Меламидом. Дуэт Комар и Меламид считается основателем направления «соц-арт».

14 марта

18.30

Место: ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, 6)

Вход свободный. 18+

Фото: архив организаторов

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