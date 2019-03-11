Artist talk с художником Виталием Комаром состоится в «Арсенале»
Лекция/слайд-перформанс одного из наиболее успешных художников в России Виталия Комара состоится в нижегородском «Арсенале». В рамках Artist talk 14 марта он расскажет о своем творческом пути, а также художественных стратегиях и практиках.
Виталий Комар — российско-американский художник. До 2003 работал в соавторстве с Александром Меламидом. Дуэт Комар и Меламид считается основателем направления «соц-арт».
14 марта
18.30
Место: ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, 6)
Вход свободный. 18+
Фото: архив организаторов
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