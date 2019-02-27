В галерее Futuro откроется еще один зал

В галерее современного искусства Futuro откроется новый зал Futuro minor. Торжественное событие состоится 8 марта в 18.00, сообщают организаторы.

Зал станет продолжением проекта «Маленькие миры» Ивана Серого. Работа является продолжением интерьера большого зала галереи, дублируя и переосмысляя его стиль и особенности. Futuro minor предстанет для зрителя как новое самостоятельное пространство Futuro, продолжая экспозиции художников, выставляемых в большом зале.