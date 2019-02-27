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В галерее Futuro откроется еще один зал

В  галерее современного искусства Futuro откроется новый зал Futuro minor. Торжественное событие состоится 8 марта в 18.00, сообщают организаторы.

Зал станет продолжением проекта «Маленькие миры» Ивана Серого. Работа является продолжением интерьера большого зала галереи, дублируя и переосмысляя его стиль и особенности. Futuro minor предстанет для зрителя как новое самостоятельное пространство Futuro, продолжая экспозиции художников, выставляемых в большом зале. 

8 марта

18.00

Место: Futuro (Рождественская, 6)

Вход свободный

Фото: архив пресс-служб

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