25 января в Выксе открылась персональная выставка уральского художника, резидента VYKSA AIR Владимира Селезнева. В экспозицию вошли несколько серийных проектов, над которыми автор работал в арт-резиденции на протяжении месяца. Об этом сообщает фестиваль городской культуры «Арт-Овраг».

Жители Выксы смогли поучаствовать в создании временной инсталляции «Метрополис.Выкса». Аналогичные объекты ранее были представлены в 14 городах России и зарубежья. В каждом городе автор старается воспроизвести его контур, ландшафт и застройку.

«Не всегда есть возможность полномасштабно воспроизвести город, но есть несколько главных улиц и знаковых объектов, по которым можно узнать, что это за район. Например, Дворец культуры, Шуховская башня, кинотеатр «Родина». Все это те объекты, по которым мы можем понять, что это за часть города, и жители легко могут сориентироваться», – уточнил Владимир Селезнев.