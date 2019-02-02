Мегаполис из мусора и хроника утрат: выставка Владимира Селезнева открылась в Выксе
25 января в Выксе открылась персональная выставка уральского художника, резидента VYKSA AIR Владимира Селезнева. В экспозицию вошли несколько серийных проектов, над которыми автор работал в арт-резиденции на протяжении месяца. Об этом сообщает фестиваль городской культуры «Арт-Овраг».
Жители Выксы смогли поучаствовать в создании временной инсталляции «Метрополис.Выкса». Аналогичные объекты ранее были представлены в 14 городах России и зарубежья. В каждом городе автор старается воспроизвести его контур, ландшафт и застройку.
«Не всегда есть возможность полномасштабно воспроизвести город, но есть несколько главных улиц и знаковых объектов, по которым можно узнать, что это за район. Например, Дворец культуры, Шуховская башня, кинотеатр «Родина». Все это те объекты, по которым мы можем понять, что это за часть города, и жители легко могут сориентироваться», – уточнил Владимир Селезнев.
Художник также представил несколько серийных работ. Первая — Hypertag — исследует уличную культуру и ее проявление в виде граффити-тэгов. Автор «собирает» их и при помощи проектора переводит на холст, как бы наслаивая фрагменты изображения друг на друга. В конечном итоге получается абстрактное полотно, где собраны все городские метки.
Еще одна серийная работа художника — «Текущий момент». Это коллажи, сделанные из свежей прессы и несущие в себе хронологию того момента, в котором создавался арт-объект.
Открытие выставки посетило более 150 человек. Среди них продюсер фестиваля «Арт-Овраг» Юлия Бычкова, первый заместитель главы администрации Игорь Пономарев, куратор ГЦСИ «Арсенал» Алиса Савицкая и художники нижегородской арт-группы «ТОЙ».
Фото: архив пресс-служб
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