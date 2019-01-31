Выставка картин Светланы Кротовой откроется в Ленинской библиотеке

Выставка картин Светланы Кротовой «Нерассказанные сказки» откроется в Ленинской библиотеке (Варварская, 3) 1 февраля. Экспозицию можно будет посмотреть в течение всего февраля.

На этой выставке будут представлены работы в технике коллажа. «Это мои сны, ощущения, фантазии – мой мир. На работах – выдуманная вселенная, хотя все элементы реальны», – рассказала автор в интервью журналу «НН.Собака.ru».

1 февраля, пятница Начало вернисажа в 17.00 Место: библиотека им. Ленина (Варварская, 3)

Фото: Наташа Арсланова