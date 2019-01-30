Выставка картин Сергея Алипова «Живописные диалоги» открывается в НГХМ

Выставку картин Сергея Алипова «Живописные диалоги» (0+) можно будет посетить в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НГХМ.

В экспозицию вошли свыше 40 произведений, большинство из которых написано в бытовом жанре и отражает поиски путей развития, казалось бы, потерявшего актуальность жанра. Работы посвящены темам детства, острым бытовым ситуациям и политике.

Сергей Алипов – нижегородский художник, родился в 1959. Окончил художественное училище Ленинградского восстановительного центра Всероссийского общества глухих. Работал художником-оформителем в ВОГ, а с 2000-х выполняет художественно-реставрационные работы в храмах Москвы, Нижнего Ногорода и Самары.

Выставка будет работать по 3 марта в НГХМ на Верхне-Волжской набережной, 3.

Фото: архив пресс-служб