Art.Is.You: художник Артем Филатов о современном искусстве, жизни, смерти и родном городе
Art. Is. You.- это новый проект, посвященный исследованию современного искусства в России. Формат - короткие фильмы, снятые каждый в своем стиле. Один из участников проекта - художник из Нижнего Новгорода, известный теперь далеко за пределами родного города, Артем Филатов.
Артем Филатов - создатель многих локальных городских выставок, фестивалей и мастерских для художников. На его счету несколько грантов и премий. В фильме Art.Is.Artem можно увидеть произведения Артема прошлых лет: раннюю живопись, городские инсталляции, а так же работы, которые находятся в процессе создания или существуют только на уровне общих идей и концепций.
Цель проекта - показать различные формы современного искусства через личность художников и окружающий мир, который их вдохновляет. Художники - люди пришедшие в искусство разными путями, своим примером доказывают, что каждый может стать творцом.
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Фото: Архив пресс-служб
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