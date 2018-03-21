Нижегородский хор стал победителем международного фестиваля в Польше

Хор «Контраст» Нижегородского Губернского колледжа одержал победу на VII Международном хоровом фестивале-конкурсе в Польше. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

На фестивале, проходившем в Гданьске выступили музыкальные коллективы из России, Польши, Швеции, Литвы, Эстонии и других стран Европы. По итогам конкурса хор под руководством О. В. Подольской стал обладателем Золотого диплома.

После победы хор «Контраст» исполнил произведения русской духовной музыки в костёле Святой Катаржины, а также получил приглашение выступить в Русском центре немецко-русского института культуры города Дрезден.