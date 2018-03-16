"Мосты": выставка португальского фотографа откроется в РМФ

Вернисаж выставки «Мосты» португальского фотографа Фернанду Жорже состоится 20 марта в 17.00 в Русском музее фотографии. Об этом пишут организаторы.

Фернанду Жорже родился в Лиссабоне в 1972 году. Он автор и участник фотографических выставок в Португалии и других странах. В 2010 году вместе с друзьями он основал ассоциацию AFCA, целью которой является развитие и популяризация современной фотографии.

Работы Фернанду Жорже посвящены состоянию городских пространств: сохранению исторического наследия, динамике культурных и социальных перемен. Проект «Мосты» является оригинальным воплощением этой темы. Но, вместе с тем, его значение и содержание гораздо шире. Мосты соединяют речные берега, а фотография способствует объединению людей разных культур, разных взглядов, показывая, что такие связи могут быть не менее прочными, чем железобетонные конструкции.

Выставка будет работать с 20 марта по 9 апреля.



