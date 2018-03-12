В литературном кафе "Безухов" состоится очередная встреча проекта "Драма_talk: между текстом и театром". На этот раз будут читать пьесу французского драматурга Паскаля Рамбера "Нет любви" в постановке Льва Харламова.

Встреча пройдет уже сегодня, 12 марта, в 19:00, в литературном кафе "Безухов" по адресу Рождественская, 6.

Как сообщают организаторы, мест за столиками по депозиту больше нет. Для желающих занять стоячие места - вход свободный.