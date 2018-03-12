Читка пьесы "Нет любви" Паскаля Рамбера пройдет в "Безухове"
В литературном кафе "Безухов" состоится очередная встреча проекта "Драма_talk: между текстом и театром". На этот раз будут читать пьесу французского драматурга Паскаля Рамбера "Нет любви" в постановке Льва Харламова.
Встреча пройдет уже сегодня, 12 марта, в 19:00, в литературном кафе "Безухов" по адресу Рождественская, 6.
Как сообщают организаторы, мест за столиками по депозиту больше нет. Для желающих занять стоячие места - вход свободный.
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