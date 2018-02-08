Фотовыставка "Монохромия парадокса" откроется в библиотеке им. Ленина

Открытие персональной выставки Игоря Ушакова "Монохромия парадокса", члена Союза фотохудожников России, участника региональных, всероссийских и международных выставок состоится 9 февраля в 17:00 в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. Ленина.

Игорь Ушаков увлекся фотографией еще в школьные годы после того, как родители подарили ему легендарную "Смену-8М". По словам Игоря, он, как и большинство школьников, просто снимал все подряд - в основном портреты родственников. Сам проявлял пленку и печатал снимки. Со временем увлечение угасло, поскольку, как он считает, не было стимулов развиваться.

Второй, качественно новый этап увлечения фотографией начался в 2013 году. Игорь купил себе цифровой фотоаппарат, начал активно снимать - в основном портреты, выкладывать их на фотосайты. В 2014 году Игорь был приглашен в фотоклуб "Джаз-фото", и под руководством Ермолаева Владимира Александровича началась новая веха в его творчестве. Первые серьезные работы, самостоятельная съёмка в студии и честная критика коллег - все это сформировало особый стиль автора.

Сегодня Игорь Ушаков занимается исключительно некоммерческой съёмкой. Фотография для него - способ самовыражения.

В экспозицию "Монохромии парадокса" вошли работы, выполненные в традиционном для автора монохромном стиле. Каждая работа - необычный, а иногда - пугающе странный образ. Так, по словам Игоря, он пытается дать авторскую интерпретацию странных образов и явлений, которые существуют в реальности, но не поддаются логическому объяснению.