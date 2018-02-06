"Путь к истоку": выставка Николая Сметанина откроется в НГХМ

Персональная выставка нижегородского художника Николая Сметанина «Путь к истоку», приуроченная к 60-летию автора откроется 8 февраля в 17:30 в НГХМ.

Основу экспозиции выставки составляют эскизы, фотографии росписей, иконы храма во имя Святого великомученика и целителя Пантелеимона в Нижнем Новгороде (пр. Ильича, 56), над убранством которого художник работал в 2012 – 2015 годах. Ансамбль росписей церкви св. Пателеимона, созданный руками талантливых людей (в росписи храма участвовали художники иконописной мастерской «Традиция»), – прекрасный образец современной храмовой монументальной живописи, соединивший классические традиции и лучшие современные тенденции в понимании художественного синтеза содержания и формы религиозной храмовой живописи.

Николай Александрович Сметанин – живописец, автор станковых произведений, монументальных храмовых росписей, икон. Окончив в 1981 году Чебоксарское художественное училище, молодой художник обращается к поискам особой выразительности образа, соединяя лаконичную форму и ясную цветовую палитру. В 1980-е годы он является активным участником творческого объединения художников «Черный пруд». Этот период на выставке представлен тремя большими полотнами из серии «Источники», где своеобразным предметом философско-религиозного исследования автора в рамках станковой картины становится сложный ритуальный сюжет. В начале 1990-х годов Николай Сметанин обращается к религиозному искусству. Пройдя обучение в иконописных мастерских собора Александра Невского (Нижний Новгород) и Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад), художник посвящает себя иконописи и монументальной храмовой живописи.

Выставка открыта для посетителей с 9 февраля по 1 апреля.