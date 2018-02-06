Новая выставка откроется в "Арсенале"

Выставка "Оставлять" откроется в рамках программы «Графический кабинет» 9 февраля.

Это итоговая выставка участников творческой студии Арсенала «Графические практики» под руководством художника и куратора программы «Графический кабинет» Евгения Стрелкова.

Все представленные работы так или иначе затрагивают общие места современных художественных стратегий, которые реализуются через работу с графикой.

В рамках выставки ставится вопрос о возможных формах, которые принимает современная графика в тесном взаимодействии с рекламой, дизайном, образами цифровой среды, художественной и технической иллюстрации.

Использование графики в разных типах произведений визуальной культуры (от массовой до элитарной, от традиционной до цифровой) позволяет выражать с помощью графических элементов максимально широкий спектр значений. В частности, в этой экспозиции через соединение графики с другими медиумами выявляются культурные мейнстримы настоящего времени. В итоге это может выводить на поверхность привычные художественные стратегии, обозначив их как уже распознанные, а значит, намечать горизонт для их преодоления. Оставлять для него место.

Вход на выставку свободный.