Новая выставка откроется в "Арсенале"
Выставка "Оставлять" откроется в рамках программы «Графический кабинет» 9 февраля.
Это итоговая выставка участников творческой студии Арсенала «Графические практики» под руководством художника и куратора программы «Графический кабинет» Евгения Стрелкова.
Все представленные работы так или иначе затрагивают общие места современных художественных стратегий, которые реализуются через работу с графикой.
В рамках выставки ставится вопрос о возможных формах, которые принимает современная графика в тесном взаимодействии с рекламой, дизайном, образами цифровой среды, художественной и технической иллюстрации.
Использование графики в разных типах произведений визуальной культуры (от массовой до элитарной, от традиционной до цифровой) позволяет выражать с помощью графических элементов максимально широкий спектр значений. В частности, в этой экспозиции через соединение графики с другими медиумами выявляются культурные мейнстримы настоящего времени. В итоге это может выводить на поверхность привычные художественные стратегии, обозначив их как уже распознанные, а значит, намечать горизонт для их преодоления. Оставлять для него место.
Вход на выставку свободный.
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