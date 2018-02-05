Объявлена программа восьмого фестиваля «Арт-Овраг» в Выксе

Программа восьмого по счёту фестиваля городской культуры «Арт-Овраг» была озвучена на пресс-конференции организаторов в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".

Мероприятие запланировано на 9-11 июня. Ключевая тема фестиваля - «Полезное искусство», а его программа будет основана на трёх столпах: выявление и развитие местного потенциала и ресурсов, вовлечение жителей, осознание пользы творческого действия.

Команда организаторов в содействии с местными жителями сосредоточится на создании новых городских сценариев и современных объектов городского дизайна. В частности, будут спроектированы и построены две остановки общественного транспорта и два новых арт-двора, создавать которые местные власти впоследствии продолжат сами. Будет разработана новая концепция городского Парка культуры и отдыха. Кроме того, уличный художник Тимофей Радя создаст уникальную работу специально для города.

Главной темой образовательной программы, реализуемой в рамках фестиваля, станет «Школа искусств» – лекции о музыке, театре, изобразительном искусстве. В дни фестиваля будет проходить и детская версия «Школы искусств».

Количество фестивальных площадок грядущим летом вырастет до десяти. Кроме лекций и презентации новых городских объектов на фестивале будет представлена обширная спортивная программа для взрослых и детей. Впервые представят новый формат – беговые экскурсии.

Театральная программа включает перформансы открытия и закрытия фестиваля, уличные постановки в городе и сюрприз, посвящённый закрытию мартеновского цеха ВМЗ.

Главным художественным событием «Арт-Оврага-2018» станет совместный проект французских художников – Лоренса Фальзона и Бертрана Госселина: на музейной площади города появится 300-метровый накрытый скатертью стол, который станет ландшафтным элементом и начнет «жить», взаимодействуя со средой, благодаря участию местных жителей и гостей фестиваля.

Особенность этого года – параллельная программа фестиваля, принять участие в которой сможет любой желающий. Конкурс объявляется для творческих проектов любого рода, а победители получат возможность реализовать свои проекты и войти в программу фестиваля 2018 года. Заявки на официальном сайте фестиваля принимаются до 23 марта.