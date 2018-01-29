Выставка театрального костюма откроется в Доме Актера

1 Февраля в Доме Актера открывается выставка театрального костюма. Об этом сообщают организаторы.

На выставке будут представлены эскизы нижегородских театральных художников и художников по костюму Натальи Симаковой, Аллы Шаманиной, Ольги Лагеда, Юлии Ерофеевой и Светланы Кисловой. Также на выставке можно будет увидеть несколько настоящих костюмов из спектаклей.

Посетить выставку можно будет посетить с 1 февраля до 1 марта. Дом Актера (ул. Пискунова дом 10, 2 этаж) открыт ежедневно с 10 до 20.