Выставка театрального костюма откроется в Доме Актера
1 Февраля в Доме Актера открывается выставка театрального костюма. Об этом сообщают организаторы.
На выставке будут представлены эскизы нижегородских театральных художников и художников по костюму Натальи Симаковой, Аллы Шаманиной, Ольги Лагеда, Юлии Ерофеевой и Светланы Кисловой. Также на выставке можно будет увидеть несколько настоящих костюмов из спектаклей.
Посетить выставку можно будет посетить с 1 февраля до 1 марта. Дом Актера (ул. Пискунова дом 10, 2 этаж) открыт ежедневно с 10 до 20.
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