Фонд «Улыбка ребенка» проведет однодневную выставку работ Михаила Шемякина

Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» в честь дня рождения проведет выставку из четырех работ Михаила Шемякина из личной коллекции президента фонда. Экспозицию разместят в галерее бутиков INTERMODA, сообщили «НН.Собака.ru» организаторы.

  • Художник Михаил Шемякин

Михаил Шемякин родился в СССР в 1943 году, однако в 1971 году его выдворили из страны. Поначалу художник жил и работал в Париже, затем переехал в США, где в 1989 году получил американское гражданство. В этом же году в Советском Союзе прошла его первая с момента изгнания персональная выставка. 

Шемякин работает в разных техниках - от графики до скульптуры. Кроме того, художник поставил несколько балетов, включая «Щелкунчика»  на сцене Мариинского театра в 2001 году, а также вел авторский проект на телеканале «Культура». Шемякин является автором нескольких памятников в Петербурге - Петру I, жертвам политических репрессий и архитекторам-первостроителям Петербурга. Несколько шемякинских памятников есть в Париже, Лондоне, Венеции и Нью-Йорке. 

Выставка в INTERMODA включает в себя четыре работы Михаила Шемякина из серии «Карнавал». Картины разместят на первом этаже галереи. 

Фонд «Улыбка ребенка» был основан в 2010 году. Организация помогает детям, оставшимся без попечения родителей, детям с тяжелыми заболеваниями, а также малообеспеченным семьям. 

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