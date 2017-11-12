На Минина открылась художественная галерея Argento

На Минина, 17 открылась художественная галерея Argento - третья часть проекта, объединяющего фотомастерскую, студию и выставочное пространство. 

Первой выставкой в стенах галереи стала «Летаргия и пробуждение» Виктора Грязнова. По словам организаторов, вернисаж посетили около 200 человек. 

В Argento будут проходить выставки авторов из Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода. В декабре там откроется выставка печатной графики  «Олег Яхнин и ученики».В январе при галерее заработает лаборатория ручной бромсеребряной печати черно-белых фотографий и школа классической фотографии под руководством Михаила Храповицкого и Леонида Гройсмана.

Галерея открыта с 13 до 20 часов без перерыва, кроме понедельника и вторника. 

Галерея Argento
Узнать подробнее
   

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также