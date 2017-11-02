Арт-резиденция «Выкса» открыла прием заявок на 2018 год

Художники могут подать заявки на участие в сезоне с 10 января по 25 декабря 2018 года, сообщается на сайте арт-резиденции.

Подать заявку может любой художник вне зависимости от возраста, страны и жанра. При этом предпочтение будет оказано претендентам, которые работают с местным контекстом и сообществом,  также могут быть реализованы в предлагаемых условиях. Темой набора стала (по названию песни группы «Ноль») - ее выбрала куратор Алиса Багдонайте.

Отправить заявку необходимо по адресу  vyksaair@gmail.com. Срок пребывания в «Выксе» составляет от трех до восьми недель. 

  • Выставка Ивана Горшкова NOCTURNAL ANIMALS в «Выксе» 

    (Источник «ВКонтакте»)

Арт-резиденция «Выкса» в Нижегородской области открылась в 2017 году. В первом сезоне резидентами стали художники Иван Горшков, Елена Ковылина, Георгий Острецов, Людмила Константинова, Петр Быстров, Наталья Стручкова, Виктория Бегальская, Александр Вилкин и Дмитрий Булныгин.

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