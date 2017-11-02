Арт-резиденция «Выкса» открыла прием заявок на 2018 год

Художники могут подать заявки на участие в сезоне с 10 января по 25 декабря 2018 года, сообщается на сайте арт-резиденции.

Подать заявку может любой художник вне зависимости от возраста, страны и жанра. При этом предпочтение будет оказано претендентам, которые работают с местным контекстом и сообществом, также могут быть реализованы в предлагаемых условиях. Темой набора стала (по названию песни группы «Ноль») - ее выбрала куратор Алиса Багдонайте.

Отправить заявку необходимо по адресу vyksaair@gmail.com. Срок пребывания в «Выксе» составляет от трех до восьми недель.