В галерее FUTURO ввели бесплатный вход по средам

Галерея FUTURO по средам будет работать с бесплатным входом, говорится в официальной группе площадки. Посетить галерею можно с 12 до 20 часов.

До 11 ноября в FUTURO проходит выставка «Человеческий интерес» с работами Александра Дашевского, Ростана Тавасиева и Ирины Дрозд. Экспозиция представлена при поддержке петербургской галереи Anna Nova. У выставки отсутствует строгая общая концепция: художники намеренно представили работы на разные темы и в разных техниках. Так зритель сможет увидеть несколько параллельных историй, каждая из которых - пример того, какой бывает современная живопись.