В галерее FUTURO ввели бесплатный вход по средам

Галерея FUTURO по средам будет работать с бесплатным входом, говорится в официальной группе площадки. Посетить галерею можно с 12 до 20 часов. 

До 11 ноября в FUTURO проходит выставка  «Человеческий интерес» с работами Александра Дашевского, Ростана Тавасиева и Ирины Дрозд. Экспозиция представлена при поддержке петербургской галереи Anna Nova. У выставки отсутствует строгая общая концепция: художники намеренно представили работы на разные темы и в разных техниках. Так зритель сможет увидеть несколько параллельных историй, каждая из которых - пример того, какой бывает современная живопись.

  • Фотограф Илья Большаков 

Вскоре после открытия выставки «НН.Собака.ru» встретилась с Дашевским и Тавасиевым, а также создателем Anna Nova Art Gallery Анной Бариновой и PR-директором площадки Александрой Плотниковой, чтобы обсудить ситуацию с современным искусством в России.

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