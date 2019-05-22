Зксперты в области путешествий, красоты, стиля и здоровья поделятся секретами как встретить лето 2019 и эффектно провести его. А также ответят на вопросы: в чем ходить летом, куда поехать, как защитить волосы от солнца?

С участниками поделятся лайфхаками, как накраситься и уложиться за 15 минут, что носить и оставаться в тренде, как заботиться о коже и волосах, как подготовиться к пляжному сезону и чем питаться в жаркое время.

Дата проведения: 13 июня в 18:30

Формат встречи: 1+1.

Как посетить:

для членов клуба и их друзей (сопровождающих) - вход бесплатный по предварительной регистрации

для тех, кто не состоит в клубе - вход платный (1000 руб./билет)

Количество мест ограничено. Все подробности у администратора клуба по телефону +79875565656.

Казанское шоссе, 9.