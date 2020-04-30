Красота с доставкой от Natura Siberica

ЗОЛОТОЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ СКРАБ-УБТАН ДЛЯ ТЕЛА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ FRESH MARKET

Убтан — это натуральное средство для глубокого и мягкого очищения кожи лица и тела. Он состоит из перемолотых в пудру растений, глины, специй и сапонина — натуральной мыльной основы из мыльного ореха, которая создает воздушную пену. Идеально подходит для ежедневного очищения кожи.

Золотой аювердический скраб-убтан для тела с куркумой бережно очищает, насыщает витаминами А, Е, F, придавая тонус и сияние коже. Идеально для проведения домашней SPA-процедуры. Куркума содержит в 10 раз больше природных антиоксидантов, чем имбирь. Стимулирует клеточное обновление и повышает эластичность. Шафрановая пудра мягко обновляет кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид. Корень женьшеня питает, повышает упругость и тонус. Сертифицировано Vegan.

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