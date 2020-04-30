Красота с доставкой от Natura Siberica

Рассказываем о самых интригующих новинках марки, которые можно заказать онлайн.
Самоизоляция - это не наказание, а прекрасная возможность приобрести массу полезных бьют-привычек, чтобы потом выйти из заточения еще прекрасней, чем раньше.
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Рассказываем о самых интригующих новинках марки, которые можно заказать онлайн.
Самоизоляция - это не наказание, а прекрасная возможность приобрести массу полезных бьют-привычек, чтобы потом выйти из заточения еще прекрасней, чем раньше.
ОЧИЩАЮЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ GLOW PEEL PADS ИЗ КОЛЛЕКЦИИ C-BERRICA
Очищающие пилинг-диски для сияния кожи мгновенно преображают, создавая эффект безупречно гладкой и светящейся изнутри кожи. Нежно очищают, восстанавливая естественный pH кожи, обладают легким пилинг-эффектом, выравнивая тон и текстуру, освежая цвет лица. Органический гидролат алтайской облепихи благодаря высокому содержанию витамина С, ускоряет процессы восстановления, способствует удержанию влаги в коже, возвращая ей упругость и эластичность. Активная форма витамина С «Active C+» подходит даже для чувствительной кожи, отлично воздействуя на верхние слои, защищая от УФ-излучения. АHA-кислоты нормализуют pH кожи и работу сальных желез, отлично отшелушивают, помогают уменьшить гиперпигментацию, улучшая цвет лица.
ЗОЛОТОЙ АЮРВЕДИЧЕСКИЙ СКРАБ-УБТАН ДЛЯ ТЕЛА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ FRESH MARKET
Убтан — это натуральное средство для глубокого и мягкого очищения кожи лица и тела. Он состоит из перемолотых в пудру растений, глины, специй и сапонина — натуральной мыльной основы из мыльного ореха, которая создает воздушную пену. Идеально подходит для ежедневного очищения кожи.
Золотой аювердический скраб-убтан для тела с куркумой бережно очищает, насыщает витаминами А, Е, F, придавая тонус и сияние коже. Идеально для проведения домашней SPA-процедуры. Куркума содержит в 10 раз больше природных антиоксидантов, чем имбирь. Стимулирует клеточное обновление и повышает эластичность. Шафрановая пудра мягко обновляет кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид. Корень женьшеня питает, повышает упругость и тонус. Сертифицировано Vegan.
РИСОВЫЙ ПИЛИНГ-СКАТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Рисовый пилинг-скатка — это деликатное очищение, которое подойдет для чувствительной кожи. Бережно полирует и отшелушивает, делая кожу гладкой и сияющей. Рисовая пудра обеспечивает легкий массаж, очищает и разглаживает, морщины, делая кожу нежной и бархатистой. Вспомните про идеальную "фарфоровую" кожу японских красавиц, вот в чем их секрет. Натуральные полисахариды, экстракты белого чая и лотосанасыщают кожу влагой, придавая молодость и красоту. Молочная кислота мягко отшелушивает и очищает кожу, придавая ровный тон и природное сияние.
БИОТОНИК ДЛЯ ЛИЦА, СУЖАЮЩИЙ ПОРЫ, PORE REFINER 5-В-1 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ DR. TAIGA
Насыщенная формула очищающего тоника идеально подходит для проблемной кожи, сужает поры, матирует и выравнивает тон. Успокаивает чувствительную кожу, подготавливает к нанесению сыворотки или крема. Таежная ангелика содержит эфирные масла, жирные кислоты и важнейший для молодости кожи витамин В12. Цветочная вода таежной ангелики выравнивает цвет лица, повышает ее защитные функции. АНА кислоты лесной арники мягко отшелушивают и тонизируют. Комплекс ACTIVE C+ – это формула витамина C, дополненная биофлавоноидами. Оказывает мощное антиоксидантное действие и увеличивает синтез коллагена в клетках кожи
МУЖСКАЯ МАСКА-ГЛИНА ДЛЯ БРИТЬЯ 2-В-1 «МАМОНТ»
Средство победило в номинации «Лучший мужской продукт для бритья» на главной выставке в области натуральной и органической косметики и продуктов питания Natural & Organic Products Europe 2019 в Великобритании.
Продукт можно использовать двумя способами: как глину для бритья и как маску для бритья.
Входящие в состав белая глина и органическое масло сибирского кедра успокаивают и защищают кожу. Арктическая полынь глубоко очищает кожу, мгновенно освежает и заряжает энергией. Гладкость, здоровое сияние кожи и приятные ощущения в течение всего дня гарантированы!
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