Сперма, пот и влажные простыни: самые сексуальные ароматы.

Love is in the air - любовь в воздухе, пел в далеком 1978 году Джон Пол Янг, и кто мы такие, чтобы с ним спорить? И пока одни твердят, что женщина любит ушами, а мужчина глазами, мы предлагаем вашему вниманию подборку самых пьянящих, сексуальных и провокационных ароматов, посвященных любви в ее плотском проявлении.

Все ароматы в этой подборке одинаково подходят мужчинам и женщинам.