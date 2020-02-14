Сперма, пот и влажные простыни: самые сексуальные ароматы.

Love is in the air - любовь в воздухе, пел в далеком 1978 году Джон Пол Янг, и кто мы такие, чтобы с ним спорить? И пока одни твердят, что женщина любит ушами, а мужчина глазами, мы предлагаем вашему вниманию подборку самых пьянящих, сексуальных и провокационных ароматов, посвященных любви в ее плотском проявлении.
Все ароматы в этой подборке одинаково подходят мужчинам и женщинам.
Кубинские ночи
The Dark Heart of Old Havana от 4160 Tuesdays
Кофе в постель и сигарный дым на влажных от пота простынях – так пахнут ночи старой Гаваны по мнению парфюмера Сары МакКартни. В ориентальный аромат с нотами жженого сахара, черного перца и крепкого табака хочется окунуться целиком и застыть, заново переживая воспоминания о жарком курортном романе.
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Любовь-кровь
Sécrétions Magnifiques от Etat Libre dʼOrange
«Чудесные выделения» – именно так переводится название этого аромата – секс в чистом дистиллированном виде. Сперма, кровь и молоко – коктейль, напоминающий сказку о Синей Бороде в ее самом кровавом и чувственном изводе. Немного морских водорослей, сладкого гниения и холодного камня призывают к экспериментам на грани дозволенного, когда еще один шаг, и можно уже не вернуться.
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Легкое дыхание
A La Nuit от Serge Lutens
Обманчивая невинность юности – именно этим пахнут жасминовые ночи от марки Серж Лютен. В сердце аромата под горами бледных лепестков индийского и египетского жасмина лежат разогретый мед и горькая гвоздика. Первая любовь с ее нежностью и первая близость с ее нетерпением разлиты по изящным флаконам и ждут когда их снова выпустят на волю.
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Дикие истории
Tropic of Capricorn от Olympic Orchids
Оставь надежду, всяк сюда входящий: в этом маленьком флаконе кипят животные страсти. Мокрая земля, перезрелые, полопавшиеся от собственного сока фрукты, забытые в вазе цветы и влажные звериные шкуры - коктейль почти аморальный в своей чувственности. Парфюмеры вдохновлялись одноименным романом Генри Миллера, который в свое время вывел сексуальность в литературе на новый уровень, и смогли создать по-настоящему взрывоопасный коктейль.
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Запах еще не остывшего после душа тела – мощный афродизиак, одинаково сильно действующий как на мужчин, так и на женщин. «Любовное масло», как называют этот парфюм создатели, работает безотказно, вызывая в воображении только приятные образы, в то же время, не заставляющие окружающих немедленно срывать с себя одежду. Спокойная, уверенная сексуальность, за которой всегда стоит обещание чего-то большего.
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Соль на коже, запах лаванды, мха и мяты – аромат для тех, кто любит пофантазировать о русалках, моряках и одиноких смотрителях маяка. Этот свежий коктейль, сдобренный морским бризом, никак не похож на грязь, в честь которой назван, разве что на пот работяги, только что вернувшегося домой, где его давно и верно ждали.
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в материале использовано фото Dipping Sauce Photography by Maisie Cousins
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