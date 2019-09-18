Серия воскресных бранчей «Ешь.Учись.Дружи!» стартует в Mükka
В это воскресенье, 22 сентября, в итальянском ресторане Mükka состоится первый бранч из новой серии «Ешь.Учись.Дружи!». Гостем встречи станет нижегородский стилист Дарья Леушина, которая расскажет, как грамотно добавлять в гардероб актуальные тенденции, а также затронет темы цвета, актуальности фасонов и важности аксессуаров.
22 сентября, воскресенье
11.30
Место: Mükka (Ошарская, 36б)
Вход: 1000₽
Для брони необходимо написать в директ Instagram @mukka_ristorante
Фото: архив организаторов
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