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Серия воскресных бранчей «Ешь.Учись.Дружи!» стартует в Mükka

В это воскресенье, 22 сентября, в итальянском ресторане Mükka состоится первый бранч из новой серии «Ешь.Учись.Дружи!». Гостем встречи станет нижегородский стилист Дарья Леушина, которая расскажет, как грамотно добавлять в гардероб актуальные тенденции, а также затронет темы цвета, актуальности фасонов и важности аксессуаров.

22 сентября, воскресенье

11.30

Место: Mükka (Ошарская, 36б)

Вход: 1000₽

Для брони необходимо написать в директ Instagram @mukka_ristorante

Фото: архив организаторов

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Автор: Наталия Болотова
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