Шеф-повара Mitrich Steakhouse и BUTCH&DUTCH выступят на форуме «Наше дело-ресторан»

В рамках форума «Наше дело-ресторан» 23 ноября пройдут мастер-классы от шеф-поваров ресторанов сети «Еда и культура project».

Александр Николаенко из панорамного BUTCH&DUTCH расскажет об авторских экспериментах в баварской кухне, а также о том, как готовить традиционные баварские блюда из локальных продуктов. Шеф-повар Mitrich Steakhouse Дмитрий Дмитриенко проведет мастер-класс по скандинавской кухне, а Виталий Михайлов из De Kas и Алексей Маргаев из PER SE познакомят гостей с традиционными рецептами кухонь Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции.

Бизнес-форум «Наше дело-ресторан» пройдет в 13-й раз и, по традиции, объединит лучших представителей ресторанной сферы. В этом году отдельным блоком деловой программы станет брифинг по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Узнать подробнее о форуме и правилах участия можно на официальном сайте.