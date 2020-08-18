Невинное удовольствие: ИКЕА представила новый вариант своих легендарных фрикаделек.

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Всегда приятно участвовать в проектах ИКЕА, потому что это максимально «зеленая» компания, и мне нравится, что они находят способы стать еще дружелюбнее к окружающей среде.

Что касается самих экоделек, то они оказались действительно очень вкусными! Это стало для меня неожиданностью, потому что к любым заменителям мяса я отношусь настороженно. Не из-за того, что я такой заядлый мясоед, а потому, что больше люблю «честные» овощи, который не пытаются казаться тем, чем они не являются.

Меня очень впечатлил продукт, особенно, учитывая, что это полуфабрикат, который приходит в магазин в замороженном виде. У экоделек отличная текстура, она действительно очень напоминает мясо, так что теперь любой сможет воплотить свои «хищнические фантазии», не жертвуя принципами.

Думаю, экодельки действительно станут крутой альтернативой для тех, кто не ест мясо, и такие люди смогут чувствовать себя свободнее в компании фанатов мясных фрикаделек.