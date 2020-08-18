Шведский флаг, брусничный соус, узнаваемый вкус – фирменные мясные шарики прославили ИКЕА ничуть не меньше, чем стильная мебель. Новые времена – новые вызовы – решили в компании и разработали «экодельки» – растительную альтернативу фрикаделькам. Вместе с популярными блогерами Валерией Васеневой и Ольгой Марк, мы на слепом тестировании сравнили классику и новинку меню, и сами удивились результатам.
Невинное удовольствие: ИКЕА представила новый вариант своих легендарных фрикаделек.
В магазин мы приехали еще до открытия, практически в обстановке строжайшей секретности. На входе всем измерили температуру, выдали жилеты, маски и перчатки – в ИКЕА не шутят с безопасностью. Так же ответственно в компании относятся и к разработке новинок меню: экодельки – это продукт, который заботится не только о фигуре, но и об окружающей среде. Дело в том, что климатический след в результате их производства составляет лишь 4 % от аналогичного показателя классических фрикаделек.
Ольга Марк
Блогер, вегетарианка с пянадцатилетнрим стажем
Даже мой друг, давно не живущий в России, на сообщение, что я еду в ИКЕА всегда писал: «ммм... на фрикадельки с джемом». Может для кого-то это удивительно, но я никогда их не пробовала, при этом, но хорошо понимаю, что поездка за постельным бельем, новой лампой или шкафом в спальню у всех сопровождается этим ритуалом – фрикадельками в ресторане ИКЕА. А я 15 лет не ем мясные продукты, и эта история всегда проходила мимо меня. Теперь же, приезжая с друзьями в ИКЕА, тоже могу есть это ритуальное блюдо с джемом. И это вкусно!
Очень радует тенденция к экологичности у ИКЕА. Кстати, недавно я имела удовольствие общаться с представителем Гринпис и она меня уверила: вот кому точно можно доверять в России с такими инициативами, так это ИКЕА.
На одной из кухонь демонстрационного зала нас ждали два блюда, полные практически неотличимых на вид фрикаделек. Или экоделек – увидеть разницу невооруженным взглядом мы не смогли. Правда, вскоре нас лишили и визуального преимущества – на глаза надели непроницаемые маски, и предложили на вкус отличить мясной блюдо от растительного. Казалось бы, элементарное задание, на проверку оказалось не таким уж простым.
Валерия Васенева
Фудблогер с 1,1 млн. подписчиков
Всегда приятно участвовать в проектах ИКЕА, потому что это максимально «зеленая» компания, и мне нравится, что они находят способы стать еще дружелюбнее к окружающей среде.
Что касается самих экоделек, то они оказались действительно очень вкусными! Это стало для меня неожиданностью, потому что к любым заменителям мяса я отношусь настороженно. Не из-за того, что я такой заядлый мясоед, а потому, что больше люблю «честные» овощи, который не пытаются казаться тем, чем они не являются.
Меня очень впечатлил продукт, особенно, учитывая, что это полуфабрикат, который приходит в магазин в замороженном виде. У экоделек отличная текстура, она действительно очень напоминает мясо, так что теперь любой сможет воплотить свои «хищнические фантазии», не жертвуя принципами.
Думаю, экодельки действительно станут крутой альтернативой для тех, кто не ест мясо, и такие люди смогут чувствовать себя свободнее в компании фанатов мясных фрикаделек.
Вслепую угадать где мясо, а где овощи и злаки, оказалось не так просто, хотя выбирать приходилось всего из двух вариантов, но это и не было главным. Главное – что оба продукта были вкусными. Настолько, что после слепой дегустации, никто из участников не собирался останавливаться, и к концу встречи оба подноса – с фрикадельками и экодельками – практически опустели.
Анастасия Базилева
Главный редактор журнала «НН.Собака.ru»
Признаюсь честно: при всей моей любви к овощам, громкие анонсы новых эко-френдли продуктов от крупных брендов, я обычно воспринимаю просто как пиар. ИКЕА отличились и совместили приятное с полезным: экодельки не только модные, и но и действительно вкусные. Не буду лукавить: мясные фрикадельки я определила сразу, но пробовать растительные было гораздо интереснее. Люблю, когда еда заставляет думать, разгадывать ингредиенты, размышлять о специях, в этом плане экодельки – мой чемпион.
Кроме того, как мать двоих мальчишек, могу утешить коллег по «материнству»: дети будут это есть. При всей своей полезности, экодельки сохраняют непременное условие популярности у детей – их весело есть. Только угадывая из чего они сделаны, можно смести половину порции, а со второй половиной поможет справиться фирменный брусничный соус. И да, в них тоже втыкают флажки, причем свои, особенные. Это важно, потому что семейный поход в ресторан ИКЕА без трофейного флажка не возможен по определению.
Ирина Быкова
Руководитель отдела питания ИКЕА Нижний Новгород
Люди обожают наши мясные фрикадельки и скупают их в огромном количестве. Мы в компании ИКЕА хотим предлагать покупателям альтернативные варианты вкусной и здоровой еды. Проблема в том, что производство мясных продуктов оказывает негативное влияние на окружающую среду, а мы стремимся заботиться не только о нуждах людей, но и о планете. Разработчики ИКЕА подумали: «что мы можем сделать, чтобы людям было вкусно и полезно, но и планета не страдала?» Ответом стали экодельки. Это новый продукт, состоящий из горохового белка, грибов, лука и овсяных хлопьев. Такой состав позволяет сделать экодельку приближенной к мясу по вкусу, запаху и текстуре.
Они сделаны для нескольких категорий людей. В первую очередь, для тех, кто любит мясо, но не употребляет его в пищу по медицинским показаниям или этическим причинам. Экодельки похожи на мясо, пахнут как мясо и по текстуре напоминают классические фрикадельки ИКЕА. Для всех вегетарианцев, которые в душе скучают по мясу или никогда его не пробовали, это идеальный вариант.
Также экодельки созданы для прогрессивной молодежи, которая заботится о планете. Все больше людей начинают сортировать мусор, следить за этичностью производства, искать наиболее экологически-дружественные продукты. Такие люди выбирают экодельки. Они подходят и для флекситарианцев – людей, которые пробуют различные способы питания.
Вообще, нам кажется, что экодельки подходят для всех, ведь прежде всего – они очень вкусные!
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текст: Анастасия Базилева
фото: Рита Хорошо
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